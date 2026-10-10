Deoria News: दो बच्चों की मां का फंदे से लटका मिला शव

विज्ञापन

खडेसर निवासी दिनेश गोड़ के अनुसार, पत्नी बबीता (34) की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसका इलाज चल रहा था। घटना के समय वह घर के बाहर सो रहा था। सुबह शौच के बाद घर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा बंद मिला। खिड़की से झांकने पर पत्नी को फंदे से लटका देखा। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए।सीओ मनोज कुमार ने बताया कि शव को विधिक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।...दो बच्चों के सिर से उठा मां का सायाबबीता के दो बच्चे हैं। छह वर्षीय बेटा ऋषभ और चार वर्षीय बेटी प्रियांशु मां की असमय मौत से बेसहारा हो गए हैं। घटना के बाद घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। अब दोनों बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पिता दिनेश गोड़ पर आ गई है।