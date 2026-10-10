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Deoria News: सेल्स मैनेजर से मारपीट में पांच नामजद

Sat, 10 Oct 2026 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:14 AM IST
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Five people have been named in the assault on a sales manager.
रामपुर बुजुर्ग। बनकटा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग स्थित बाइक एजेंसी में घुसकर सेल्स मैनेजर से मारपीट के मामले में पुलिस ने छह नामजद समेत पांच-छह अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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महुआडीह थाना क्षेत्र निवासी एजेंसी के सेल्स मैनेजर अमरजीत यादव ने तहरीर में बताया कि बुधवार की शाम करीब दस लोग हॉकी, लाठी-डंडे और हथियार लेकर एजेंसी में घुस आए। आरोप है कि हमलावरों ने हॉकी और लाठी-डंडों से उनकी पिटाई की। जान बचाने के लिए उन्हें कमरे में बंद होना पड़ा। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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