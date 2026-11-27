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गांव में पुआल का बोझ रखने के दौरान व्यास कुशवाहा और द्वारिका कुशवाहा ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। देखते-देखते दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए।सूचना पर पीआरवी टीम घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। कुछ घायलों को स्वजन बाइक से सीएचसी सलेमपुर ले गएद्ध गंभीर रूप से घायल लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में कुछ घायलों को देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अन्य घायलों का उपचार सीएचसी में चल रहा है।मारपीट में एक पक्ष से व्यास कुशवाहा, बृजेश कुशवाहा घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से द्वारिका के पुत्र राम आधार कुशवाहा (65) की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इसके अलावा आशीष, बलराम, प्रमिला कुशवाहा और बिंदु देवी समेत अन्य कई लोग घायल हुए हैं। सीओ गौरव सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है।