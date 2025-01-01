Deoria News: धान लदवाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया व्यापारी, मौत

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देवघाट निवासी रामेश्वर गुप्ता के पुत्र हरिओम गांव में गल्ला खरीदने और बेचने का कारोबार करते थे। मंगलवार सुबह गांव के दक्षिण स्थित खेत से खरीदा गया धान पिकअप पर लदवा रहे थे। इसी दौरान वह ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों ने उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।हरिओम परिवार के इकलौते बेटे थे। उनके परिवार में पत्नी गायत्री देवी, मां ममता देवी, तीन वर्षीय बेटी गौरवी और 14 माह का बेटा विश्वजीत हैं। पति की मौत से पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि बेटे को खोने के गम में मां बार-बार बेसुध हो जा रही हैं। हादसे की खबर से गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि करंट से व्यापारी की मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।