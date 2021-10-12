फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Tractor-trolley loaded with teak wood seized.

Deoria News: सागौन की लकड़ी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी

Fri, 09 Oct 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 09 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Tractor-trolley loaded with teak wood seized.
बरियारपुर। थाना क्षेत्र के सरौरा टोला धूमनगर में सागौन के पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटान कर लकड़ी बिहार भेजने की तैयारी का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके से सागौन की लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली, लकड़ी काटने की मशीन और अन्य सामान कब्जे में ले लिए। टीम सभी सामग्री को देवरिया लेकर पहुंची।
विज्ञापन

वन क्षेत्राधिकारी अनुपम मौर्य ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। सागौन की लकड़ी, काटने की मशीन और अन्य सामग्री कब्जे में ली गई है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed