Deoria News: ट्रैक्टर चालक पर चाकू से हमला कर किया घायल

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पिपरी उर्फ बंदी गांव निवासी पवन पुत्र सीताराम सोमवार को गांव के पास कंबाइन मशीन से धान की कटाई के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली चला रहा था। बताया जा रहा है कि उसने घर के पास सड़क किनारे ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रखी थी। इसी दौरान छोटी रार गांव का एक युवक चार पहिया वाहन से वहां पहुंचा और ट्रैक्टर-ट्रॉली हटाने को कहा। इस पर दोनों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज होने लगी। विवाद बढ़ने पर मारपीट की नौबत आ गई।हालांकि, आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया। आरोप है कि कुछ देर बाद युवक दोबारा पवन के घर पहुंचा और उस पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल भिजवाया। उधर, घटना के बाद आरोपी के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है।इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि चाकूबाजी की सूचना पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके बाद वह भी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी में दोनों युवकों के बीच मारपीट के दौरान गाड़ी की चाबी से पवन को चोट लगने की बात सामने आई है। दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौते की बात चल रही है।सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर दोषी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।