Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Tractor driver attacked with a knife and left injured

Deoria News: ट्रैक्टर चालक पर चाकू से हमला कर किया घायल

Wed, 11 Nov 2026 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Tractor driver attacked with a knife and left injured
खुखुंदू। थाना क्षेत्र के पिपरी उर्फ बंदी गांव में ट्रैक्टर-ट्रॉली हटाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने चालक पवन पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
विज्ञापन

पिपरी उर्फ बंदी गांव निवासी पवन पुत्र सीताराम सोमवार को गांव के पास कंबाइन मशीन से धान की कटाई के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली चला रहा था। बताया जा रहा है कि उसने घर के पास सड़क किनारे ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रखी थी। इसी दौरान छोटी रार गांव का एक युवक चार पहिया वाहन से वहां पहुंचा और ट्रैक्टर-ट्रॉली हटाने को कहा। इस पर दोनों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज होने लगी। विवाद बढ़ने पर मारपीट की नौबत आ गई।
विज्ञापन

हालांकि, आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया। आरोप है कि कुछ देर बाद युवक दोबारा पवन के घर पहुंचा और उस पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल भिजवाया। उधर, घटना के बाद आरोपी के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि चाकूबाजी की सूचना पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके बाद वह भी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी में दोनों युवकों के बीच मारपीट के दौरान गाड़ी की चाबी से पवन को चोट लगने की बात सामने आई है। दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौते की बात चल रही है।
सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर दोषी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed