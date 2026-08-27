Deoria News: प्रधानमंत्री से खेल सुविधाओं पर बात करेंगे जिले के तीन युवा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रधानमंत्री के साथ होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर चयनित युवाओं में खासा उत्साह है। वे प्रधानमंत्री के समक्ष रखने के लिए अपने सवाल और रचनात्मक सुझाव तैयार करने में जुटे हैं। बीएसएसी कृषि सातवें सेमेस्टर के छात्र सुधीर कुमार ने प्रधानमंत्री से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास को लेकर बात करेंगे। साथ ही, समाज में नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करने पर भी सुधीर बात करेंगे।बीएससी कृषि सातवें सेमेस्टर की छात्रा तनुश्री भाष्कर पीएम से बात करने के लिए चयनित किए जाने पर काफी उत्साहित हैं। वह स्थानीय स्तर पर स्कूलों में खेल पर फोकस करने पर जोर देंगी। तनुश्री ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था पर भी बात करेंगी। वहीं रोहन विश्वकर्मा का कहना है कि आजकल निजी और सरकारी किसी भी स्कूल में खेल का महत्व नहीं रहा। खेल के लिए प्रतिदिन अलग से कक्षाएं नहीं चलती हैं। ग्राउंड में खेलों का अभ्यास नहीं कराया जाता है। कही जगह ग्राउंड ही नहीं है। इस पर भी वह पीएम से बात करेंगे।कार्यक्रम के आयोजक एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विजय पाल ने बताया कि खेलो इंडिया संवाद में बीआरडीपीजी काॅलेज को कैटेगरी ए में रखा गया है। इसके चलते हमारे छात्र-छात्राओं को पीएम से बात करने का अवसर मिलने वाला है। इसको लेकर पूरा कालेज उत्साहित है।