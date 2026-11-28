विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी रामदरस प्रसाद 18 मई 2008 को अपनी जमीन पर चहारदीवारी बनवाने के लिए नींव की खोदाई करा रहे थे। आरोप था कि पटीदार रमेश यादव, रामसरन यादव, जय प्रकाश यादव और सोनिया देवी ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने पर रामदरस को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।सुनवाई के दौरान रामदरस और उनकी पत्नी उमरावती देवी हमलावरों की पहचान नहीं कर सके। आरोपी रामसरन की मौत हो चुकी है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में जय प्रकाश यादव, रमेश यादव और सोनिया देवी को दोषमुक्त कर दिया।