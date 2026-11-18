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चंदौली फुलवरिया लच्छी निवासी दिनेश कुमार पांडेय का सोंदा में मकान है। 18 अगस्त को परिवार के सदस्यों के बाहर जाने के दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। लौटने पर मुख्य दरवाजे का ताला टूटा और सामान बिखरा मिला। चोर ट्रॉली बैग में रखे एक लाख रुपये, 10 ग्राम की सोने की चेन और सात ग्राम की अंगूठी ले गए। इंस्पेक्टर कोतवाली शशिभूषण राय ने बताया कि सोमवार की रात प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है। संवाद

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देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सोंदा स्थित मकान का ताला तोड़कर चोर एक लाख रुपये नकद और सोने के जेवर समेट ले गए। हैरानी की बात यह है कि घटना के करीब तीन महीने बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों पर प्राथमिकी दर्ज की है।