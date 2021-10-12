Deoria News: छठ पर घर वापसी की राह मुश्किल, ट्रेनों में जगह नहीं

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बसों में भी सीटें नहीं मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। छठ पर्व को देखते हुए रेलवे की ओर से महानगरों से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन यात्रियों की भीड़ के आगे ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। देवरिया और भटनी के लिए सीधे ट्रेन नहीं मिलने पर कई यात्रियों को दूसरे स्टेशनों से ट्रेन बदलकर आना पड़ रहा है। सामान और बच्चों के साथ ट्रेन बदलने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। त्योहार के चलते बसों में भी सीटें नहीं मिल रही हैं, जिससे परिवार के साथ सफर करने वालों की परेशानी बढ़ गई है। भटनी रेलवे स्टेशन पर काशी एक्सप्रेस से पहुंचे विजयीपुर निवासी सुमेश्वर सिंह, अभिषेक यादव, मोतीलाल, भगवान प्रसाद और त्रिलोकी यादव ने बताया कि उन्होंने दो महीने पहले टिकट कराया था। इसके बावजूद ट्रेन में भीड़ के कारण बैठकर सफर करना पड़ा। इससे उनकी तबीयत भी खराब हो गई। उन्होंने रेल प्रशासन से स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की।वहीं, ओडिशा से मौर्य एक्सप्रेस से पहुंचे चमुखा गांव निवासी जगदीश भगत, सत्यनारायण कुशवाहा और सदानंद कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने वेटिंग टिकट लिया था। उम्मीद थी कि यात्रा से पहले टिकट कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे घर पहुंचने में काफी परेशानी उठानी पड़ी।स्टेशन अधीक्षक मनोज पांडेय ने बताया कि छठ पर्व के चलते बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ी है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं।