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Deoria News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, परिवार में चीख-पुकार

Thu, 12 Nov 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:30 AM IST
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Youth injured in road accident dies during treatment; wailing and cries of grief in the family
रुद्रपुर। तहसील क्षेत्र के बर्दगोनिया गांव निवासी 36 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में घायल होने के बाद मंगलवार की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
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जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब छह बजे सिकंदर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उन्हें इलाज के लिए तत्काल देवरिया मेडिकल कॉलेज ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान मंगलवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया।
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सिकंदर अपने पीछे दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं। परिवार के मुखिया की असमय मौत से बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। पत्नी और अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में थाने में कोई तहरीर नहीं पड़ी है।
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