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Deoria News: पुरानी रंजिश में घर पर चढ़कर मारपीट, तीन नामजद और छह अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 12 Nov 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:30 AM IST
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Assault at home stemming from an old grudge; FIR registered against three named individuals and six unidentified persons.
लार रोड। लार थाना क्षेत्र के भेवाली गांव में पुरानी रंजिश और जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने बच्ची देवी की शिकायत पर तीन नामजद और छह लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है प्राथमिकी के अनुसार, वादिनी बच्ची देवी का आरोप है कि न्यायालय में विचाराधीन जमीन विवाद को लेकर गांव के कुछ लोगों से उनका विवाद चल रहा है।
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आरोप है कि इसी रंजिश को लेकर 10 नवंबर को कुछ लोग लाठी-डंडे और अन्य हथियार लेकर उनके घर पहुंच गए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इस दौरान परिवार के सदस्यों को चोटें आईं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी तथा उनके धान की खेत में दवा डालकर जला दिया गया । घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़िता की तहरीर पर लार पुलिस ने नीलम देवी, पवन सहित अन्य नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है।
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