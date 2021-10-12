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Deoria News: सफाई नायकों की लगाई गई ड्यूटी

Thu, 12 Nov 2026 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:29 AM IST
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Duty assigned to sanitation heroes
देवरिया। छठ महापर्व को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने शहर के पोखरों और घाटों की साफ-सफाई और मरम्मत की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए सभी 33 वार्डों में सफाई नायकों की ड्यूटी लगाई गई है। नगर पालिका ने वार्डवार सफाई नायकों और उनके जिम्मे आने वाले पोखरों व घाटों की सूची जारी कर जिम्मेदारी तय कर दी है।
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नगर पालिका की सूची में हनुमान मंदिर पोखरा, लच्छीराम पोखरा, परमार्थी पोखरा, पुलिस लाइन पोखरा, हाथीकुंड पोखरा और हाइडिल कॉलोनी पोखरा समेत शहर के 50 से अधिक छोटे-बड़े घाट शामिल हैं। संबंधित सफाई नायकों को अपने क्षेत्रों में स्थित पोखरों और घाटों की सफाई कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
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इसके साथ ही लच्छीराम पोखरा, सोमनाथ मंदिर पोखरा, कतरारी रोड स्थित छोटा पोखरा और बेरमहिया पोखरा से पानी निकाला जाएगा। बुधवार को गायत्री मंदिर स्थित लच्छीराम पोखरा में रेलिंग की वेल्डिंग और मरम्मत के साथ टाइल्स लगाने का काम कराया गया। वहीं, सोमनाथ मंदिर पोखरा और अन्य घाटों पर भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देवरही मंदिर में टूटी ग्रिल की मरम्मत कराई जा रही है।
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