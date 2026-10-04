Deoria News: मासूम के पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए परिजन
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 04 Oct 2026 12:32 AM IST
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बैतालपुर। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के उधोपुर गांव में शौचालय की खुली टंकी में गिरने से पांच वर्षीय कन्हैया गौतम की मौत के मामले में जानकारी लेने लेखपाल व पंचायत सचिव पीड़ित के घर पहुंचे थे। पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कराने का प्रयास किया गया मगर परिजन ने गड्ढे से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने की बात से इन्कार कर दिया।
बृहस्पतिवार को उधोपुर गांव में मंजेश का बेटा कन्हैया खेलते-खेलते शौचालय की खुली टंकी में गिर गया। जब तक परिजन उसे बाहर निकलते, बच्चे की मौत हो गई थी।
घर वालों ने बताया कि शौचालय निर्माण के लिए एक साल पहले बजट मिला था। ढक्कन लगाने का बजट नहीं मिला था, जिससे टंकी खुली रह गई थी।
हादसे के बाद शनिवार को लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने हादसे की जानकारी लेने के साथ ही परिवार से बातचीत की। अधिकारियों ने सरकारी सहायता की प्रक्रिया के लिए दफन किए गए शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की बात कही। हालांकि, परिजन ने किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता लेने से इन्कार कर दिया।
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उन्होंने कहा कि उन्हें सरकारी लाभ नहीं चाहिए और शव को टंकी से बाहर निकालने के लिए खोदाई भी नहीं कराएंगे। परिवार के इस रुख के कारण पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
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बृहस्पतिवार को उधोपुर गांव में मंजेश का बेटा कन्हैया खेलते-खेलते शौचालय की खुली टंकी में गिर गया। जब तक परिजन उसे बाहर निकलते, बच्चे की मौत हो गई थी।
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घर वालों ने बताया कि शौचालय निर्माण के लिए एक साल पहले बजट मिला था। ढक्कन लगाने का बजट नहीं मिला था, जिससे टंकी खुली रह गई थी।
हादसे के बाद शनिवार को लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने हादसे की जानकारी लेने के साथ ही परिवार से बातचीत की। अधिकारियों ने सरकारी सहायता की प्रक्रिया के लिए दफन किए गए शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की बात कही। हालांकि, परिजन ने किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता लेने से इन्कार कर दिया।
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उन्होंने कहा कि उन्हें सरकारी लाभ नहीं चाहिए और शव को टंकी से बाहर निकालने के लिए खोदाई भी नहीं कराएंगे। परिवार के इस रुख के कारण पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।