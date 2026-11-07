Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   The construction of a new 120-bed hospital will bring relief to patients.

Deoria News: 120 बेड का नया अस्पताल बनने से मरीजों को मिलेगी राहत

Sat, 07 Nov 2026 01:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 07 Nov 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
The construction of a new 120-bed hospital will bring relief to patients.
देवरिया। मेडिकल कॉलेज में 120 बेड का नया अस्पताल बनने से जनता को फायदा होगा। अगले माह निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। निर्माण पर करीब 38.77 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज को निर्माण का जिम्मा दिया गया है। निर्माण पूरा होने और अस्पताल के संचालन में आने के बाद मेडिकल कॉलेज में मरीजों को भर्ती करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे बेड के लिए मरीजों को होने वाली परेशानी कम होने की उम्मीद है।
विज्ञापन

नए अस्पताल की अनुमानित लागत 38 करोड़ 76 लाख 93 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इच्छुक निर्माण कंपनियां 16 नवंबर की शाम पांच बजे तक निविदाएं जमा कर सकेंगी। निर्माण कार्य के लिए 730 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

निविदा प्रक्रिया पूरी होने और कार्य आवंटित होने के बाद निर्माण शुरू हो सकेगा। मेडिकल कॉलेज में नए अस्पताल के निर्माण को शासन स्तर से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। अगस्त 2025 में इस परियोजना के लिए बजट उपलब्ध कराने की जानकारी सामने आई थी।
अब निर्माण के लिए विस्तृत निविदा जारी होने से परियोजना आगे बढ़ी है। नए अस्पताल का निर्माण पूरा होने पर परिसर में 120 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था हो सकेगी। इससे ज्यादा मरीजों को भर्ती कर उपचार देने में मदद मिलेगी। मेडिकल कॉलेज में देवरिया के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी मरीज इलाज कराने आते हैं। गंभीर मरीजों और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत वाले रोगियों के लिए पर्याप्त बेड उपलब्ध होना जरूरी है। नए भवन से मौजूदा वार्डों पर मरीजों का दबाव कम किया जा सकेगा।

सीएमएस डॉ. एचएस मिश्र ने बताया कि 120 बेड का नया अस्पताल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। नया अस्पताल बनने जनता का लाभ होगा। महर्षि देवरहा बाबा राजकीय मेडिकल कॉलेज में 120 बेड का नया अस्पताल बनने से जनता को फायदा होगा। अगले माह निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। निर्माण पर करीब 38.77 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed