Deoria News: स्नान करते समय नाले में किशोर लापता

विज्ञापन



बताया गया कि राहुल चौहान (15) पुत्र दिनेश चौहान, निवासी ग्राम रनिहवा, थाना सुरौली, रुद्रपुर क्षेत्र के बॉर्डर के पास नकटा नाले में स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और लापता हो गया। विज्ञापन

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय कछार अंचल के तैराक और नौजवान भी टीम के साथ किशोर की तलाश में जुटे हैं। संवाद बताया गया कि राहुल चौहान (15) पुत्र दिनेश चौहान, निवासी ग्राम रनिहवा, थाना सुरौली, रुद्रपुर क्षेत्र के बॉर्डर के पास नकटा नाले में स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और लापता हो गया।सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय कछार अंचल के तैराक और नौजवान भी टीम के साथ किशोर की तलाश में जुटे हैं। संवाद

रुद्रपुर। तरैनी गांव में नकटा नाले के पुल के पास रविवार को स्नान करते समय किशोर पानी में डूब गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर परिजन और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। किशोर की तलाश स्थानीय गोताखोर कर रहे हैं।