Deoria News: शिक्षक का शव खेत में मिला

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चिंता होने पर पत्नी टॉर्च लेकर खेत पहुंचीं तो पति मेड़ पर अचेत पड़े मिले। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।मौत की सूचना में परिजन में चीख-पुकार मच गई।मईल थाना क्षेत्र के मुरासो गांव निवासी श्यामानंद यादव (65) गांव के ही विद्यालय से शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह शनिवार की रात करीब 10 बजे धान के खेत में पानी चलाने गए थे। काफी देर तक नहीं लौटे तो पत्नी मालती देवी उन्हें खोजने निकलीं। खेत की मेड़ पर पति को पड़ा देखकर उन्होंने शोर मचाया। ग्रामीणों के पहुंचने तक श्यामानंद की मौत हो चुकी थी।सूचना पर चौकी इंचार्ज अजय कुमार राय मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया। श्यामानंद की एक बेटा और चार बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। उनका बेटा नवीन यादव विदेश में नौकरी करता है और पिता की शादी की तैयारियों के लिए घर लौट रहा था।ग्रामीणों के अनुसार, श्यामानंद मिलनसार और शिक्षा के प्रति समर्पित थे। उनकी मौत से गांव में शोक है। सीओ बरहज रंजना सचान ने बताया कि प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।