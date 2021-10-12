फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Teacher's body found in the field.

Deoria News: शिक्षक का शव खेत में मिला

Mon, 05 Oct 2026 01:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 05 Oct 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Teacher's body found in the field.
भागलपुर। मुरासो गांव में रविवार की सुबह धान के खेत में सेवानिवृत्त शिक्षक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शनिवार की रात वह खेत में पानी चलाने गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटे।
विज्ञापन

चिंता होने पर पत्नी टॉर्च लेकर खेत पहुंचीं तो पति मेड़ पर अचेत पड़े मिले। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।मौत की सूचना में परिजन में चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन

मईल थाना क्षेत्र के मुरासो गांव निवासी श्यामानंद यादव (65) गांव के ही विद्यालय से शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह शनिवार की रात करीब 10 बजे धान के खेत में पानी चलाने गए थे। काफी देर तक नहीं लौटे तो पत्नी मालती देवी उन्हें खोजने निकलीं। खेत की मेड़ पर पति को पड़ा देखकर उन्होंने शोर मचाया। ग्रामीणों के पहुंचने तक श्यामानंद की मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना पर चौकी इंचार्ज अजय कुमार राय मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया। श्यामानंद की एक बेटा और चार बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। उनका बेटा नवीन यादव विदेश में नौकरी करता है और पिता की शादी की तैयारियों के लिए घर लौट रहा था।

ग्रामीणों के अनुसार, श्यामानंद मिलनसार और शिक्षा के प्रति समर्पित थे। उनकी मौत से गांव में शोक है। सीओ बरहज रंजना सचान ने बताया कि प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed