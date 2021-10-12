Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Two leaders clash over hoardings at Chhath Ghat

Deoria News: छठ घाट पर होर्डिंग लगाने पर दो नेताओं में नोकझोंक

Mon, 16 Nov 2026 12:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 16 Nov 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Two leaders clash over hoardings at Chhath Ghat
रामपुर कारखाना। स्थानीय नगर पंचायत के निमियहवा पोखरी स्थित छठ घाट पर रविवार को होर्डिंग लगाने को लेकर दो नेताओं में नोकझोंक हो गई। दोनों के समर्थकों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची दरोगा अंतिमा मौर्या ने पुलिसकर्मियों के साथ दोनों पक्षों को शांत कराया।
विज्ञापन

निमियहवा पोखरी पर छठ पर्व के दौरान भारी भीड़ जुटती है। इसे देखते हुए राजनीतिक दलों के नेता और जनप्रतिनिधि अपने बैनर-होर्डिंग लगवाते हैं। रविवार दोपहर एक भाजपा नेता 10-12 समर्थकों के साथ होर्डिंग लगाने पहुंचे तो वहां पहले से होर्डिंग लगा चुके दूसरे नेता ने विरोध कर दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। सूचना पर एसओ अश्वनी प्रधान ने दरोगा अंतिमा मौर्या को पुलिसकर्मियों के साथ भेजा। दरोगा अंतिमा मौर्या ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया गया। एसओ ने बताया कि दोनों पक्ष ने आपस में समझौता कर विवाद समाप्त कर लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed