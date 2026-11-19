Deoria News: भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट के आरोपी दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 19 Nov 2026 12:44 AM IST
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भटनी। थाने पर बुलाकर भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई करने के मामले में बुधवार को आरोपी दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। सीओ भाटपाररानी की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी अभिजीत आर. शंकर ने यह कार्रवाई की है। हालांकि, पीड़ित और भाजपा कार्यकर्ता आरोपी नगर चौकी प्रभारी पर भी कार्रवाई और सभी संबंधित पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं।
भटनी थाना क्षेत्र के पिपरा देवराज गांव निवासी शिवम तिवारी भाजपा कार्यकर्ता हैं। सोमवार शाम वह सल्लहपुर गांव से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र लेकर घर लौट रहे थे। बनकटा शिव चौराहे पर साइड देने को लेकर अज्ञात बाइक सवारों से उनका विवाद हो गया। मौके पर पहुंचे हल्का सिपाहियों से भी शिवम की कहासुनी हो गई। आरोप है कि इससे नाराज पुलिसकर्मियों ने मंगलवार को उन्हें थाने बुलाया और पिटाई कर दी।
इसकी जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। सूचना पर रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया भी थाने पहुंचे। उन्होंने मामले की शिकायत एसपी से की और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने बुधवार को एसआई संतोष यादव, सिपाही चंद्रिका सरोज और आशीष यादव को निलंबित कर दिया। इसके बावजूद पीड़ित और भाजपा कार्यकर्ता नगर चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई करने तथा सभी संबंधित पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
..
कोट
पुलिस की जांच में एक दरोगा और दो सिपाही दोषी पाए गए हैं। तीनों को निलंबित कर मामले की जांच की जा रही है। जांच में अन्य पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
मनोज कुमार, सीओ भाटपाररानी
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भटनी थाना क्षेत्र के पिपरा देवराज गांव निवासी शिवम तिवारी भाजपा कार्यकर्ता हैं। सोमवार शाम वह सल्लहपुर गांव से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र लेकर घर लौट रहे थे। बनकटा शिव चौराहे पर साइड देने को लेकर अज्ञात बाइक सवारों से उनका विवाद हो गया। मौके पर पहुंचे हल्का सिपाहियों से भी शिवम की कहासुनी हो गई। आरोप है कि इससे नाराज पुलिसकर्मियों ने मंगलवार को उन्हें थाने बुलाया और पिटाई कर दी।
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इसकी जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। सूचना पर रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया भी थाने पहुंचे। उन्होंने मामले की शिकायत एसपी से की और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने बुधवार को एसआई संतोष यादव, सिपाही चंद्रिका सरोज और आशीष यादव को निलंबित कर दिया। इसके बावजूद पीड़ित और भाजपा कार्यकर्ता नगर चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई करने तथा सभी संबंधित पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
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कोट
पुलिस की जांच में एक दरोगा और दो सिपाही दोषी पाए गए हैं। तीनों को निलंबित कर मामले की जांच की जा रही है। जांच में अन्य पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
मनोज कुमार, सीओ भाटपाररानी