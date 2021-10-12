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Deoria News: मुआवजे के लिए सपा का प्रदर्शन

Tue, 03 Nov 2026 12:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 03 Nov 2026 12:23 AM IST
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SP protest for compensation
देवरिया। तेज हवा और बारिश से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोमवार को प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
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पार्टी नेताओं ने प्रभावित किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने के साथ फसल नुकसान का तीन दिन के भीतर सर्वे कराने की मांग की। मांगें पूरी नहीं होने पर किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी।
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सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि 28 से 31 अक्तूबर के बीच तेज हवा और लगातार बारिश से जिले में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई। धान, गन्ना, मक्का, सब्जी और दलहन की फसलें 80 से 100 प्रतिशत तक बर्बाद हो गई हैं। इस दौरान पूर्व विधायक आशुतोष उपाध्याय, अनुग्रह नारायण सिंह, दीनानाथ कुशवाहा माैजूद रहे। संवाद
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