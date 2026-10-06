देवरिया: पुरानी रंजिश में घर पर चली गोलियां,10 नामजद समेत 21 पर एफआईआर

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गांव निवासी दीपक सिंह के मुताबिक, चार सितंबर की शाम वह अपने घर के पास ईंट तोड़ रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों तथा ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। दीपक ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि कमलेश सिंह के उकसाने पर विनय सिंह, नीतेश सिंह और गिरधारी सिंह ने असलहों से दो गोलियां चलाईं। वह बचने के लिए घर के अंदर चले गए, लेकिन हमलावर घर में भी घुस आए और उनके साथ मारपीट की।हमलावरों ने घर के सामान के अलावा बोलेरो और बाइक में भी तोड़फोड़ की। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।