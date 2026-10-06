देवरिया: पुरानी रंजिश में घर पर चली गोलियां,10 नामजद समेत 21 पर एफआईआर
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Published by: अनुराग रंजन Updated Tue, 06 Oct 2026 03:59 PM IST
सार
फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए।
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विस्तार
देवरिया के कुंडौली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति के घर पर हमला, मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग का मामला सामने आया है। मईल पुलिस ने सोमवार रात 11 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घर में घुसकर लाठी-डंडों तथा ईंट-पत्थरों से पीटा
गांव निवासी दीपक सिंह के मुताबिक, चार सितंबर की शाम वह अपने घर के पास ईंट तोड़ रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों तथा ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। दीपक ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि कमलेश सिंह के उकसाने पर विनय सिंह, नीतेश सिंह और गिरधारी सिंह ने असलहों से दो गोलियां चलाईं। वह बचने के लिए घर के अंदर चले गए, लेकिन हमलावर घर में भी घुस आए और उनके साथ मारपीट की।
बोलेरो और बाइक में भी की तोड़फोड़
हमलावरों ने घर के सामान के अलावा बोलेरो और बाइक में भी तोड़फोड़ की। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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घर में घुसकर लाठी-डंडों तथा ईंट-पत्थरों से पीटा
गांव निवासी दीपक सिंह के मुताबिक, चार सितंबर की शाम वह अपने घर के पास ईंट तोड़ रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों तथा ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। दीपक ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि कमलेश सिंह के उकसाने पर विनय सिंह, नीतेश सिंह और गिरधारी सिंह ने असलहों से दो गोलियां चलाईं। वह बचने के लिए घर के अंदर चले गए, लेकिन हमलावर घर में भी घुस आए और उनके साथ मारपीट की।
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बोलेरो और बाइक में भी की तोड़फोड़
हमलावरों ने घर के सामान के अलावा बोलेरो और बाइक में भी तोड़फोड़ की। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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