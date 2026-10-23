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Deoria News: सड़क पर बस खड़ी कर सवारी बैठाने पर एसडीएम नाराज

Fri, 23 Oct 2026 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 23 Oct 2026 12:06 AM IST
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SDM displeased over bus being parked on the road to pick up passengers
देवरिया। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर मुख्य सड़क पर बसें खड़ी कर सवारियां बैठाने पर एसडीएम सदर अनिमेष वर्मा ने नाराजगी जताई है। बृहस्पतिवार को निरीक्षण में बसें परिसर की जगह सड़क पर मिलीं।
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उन्होंने एआरएम को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, एसडीएम सदर अनिमेष वर्मा एमएलसी चुनाव संबंधी निरीक्षण के बाद रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे थे। वहां बसों को सड़क पर खड़ा कर यात्रियों को बैठाया जा रहा था।
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उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक से फोन पर बात कर एआरएम को आवश्यक निर्देश दिए। संवाद
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