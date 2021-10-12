Deoria News: संदिग्ध नंबर प्लेट लगी स्कार्पियो पकड़ी गई

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बनकटा। पुलिस ने रविवार की रात भाटपाररानी सीमा के पास से संदिग्ध नंबर प्लेट लगी स्कार्पियो को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कार्पियो पर लगा नंबर बिहार के ही किसी अन्य वाहन का है। बताया जा रहा है कि स्कार्पियो दुर्घटना के बाद मौके से भाग निकली थी। पुलिस ने वाहन को पकड़ कर जब जांच शुरू हुई तो नंबर प्लेट संदिग्ध होने की बात सामने आई। पुलिस वाहन के वास्तविक स्वामित्व और दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। एसओ दिनेश कुमार ने बताया कि स्कार्पियो पर बिहार का नंबर प्लेट लगा है। एक दुर्घटना के बाद वाहन चालक इसे लेकर भाग गया था। संवाद