Deoria News: भटनी रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक से यात्री की मौत

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जानकारी के अनुसार, बिहार प्रांत के सिवान के वार्ड संख्या 25 निवासी पंकज कुमार केशरी (45) व्यवसायी थे। वह मधुमेह के इलाज के लिए लखनऊ गए थे।सुबह किसी ट्रेन से भटनी पहुंचे थे। यहां से सिवान जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करते समय प्लेटफॉर्म संख्या चार के फुट ओवरब्रिज के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई।सूचना पर पहुंचे जीआरपी कर्मियों ने उन्हें तत्काल सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई दीपक केशरी ने बताया कि भाई पंकज कुमार केशरी मधुमेह से परेशान थे।वह लखनऊ स्थित एक चिकित्सक से सलाह लेने गए थे। जीआरपी के बलिया क्षेत्राधिकारी सविरत्न गौतम ने बताया कि भटनी रेलवे स्टेशन पर एक बीमार यात्री की हार्ट अटैक से मौत हुई है। परिजन की मांग पर बिना पोस्टमार्टम कराए शव को सौंप दिया गया।