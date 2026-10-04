Deoria News: छात्रवृत्ति से संवरेगी पढ़ाई, 5279 विद्यार्थियों को मिले 1.42 करोड़

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शनिवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों छात्रवृत्ति वितरण का सीधा प्रसारण जिले के माध्यमिक विद्यालयों में किया गया। इस दौरान लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण के प्रमाणपत्र दिए गए।सदर तहसील क्षेत्र में मुख्य कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया और दूसरा कार्यक्रम बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर में आयोजित हुआ। कक्षा नौ-दस के 2919 विद्यार्थियों के लिए 65.5955 लाख रुपये, जबकिकक्षा 11-12 के 2360 विद्यार्थियों के लिए 76.45552 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। दोनों वर्गों में कुल 142.05102 लाख रुपये की धनराशि है।पूर्वदशम में अन्य पिछड़ा वर्ग के 2083 विद्यार्थियों को 46.8675 लाख, अनुसूचित जाति के 397 को 5.558 लाख, अल्पसंख्यक वर्ग के 293 को 8.79 लाख और सामान्य वर्ग के 146 विद्यार्थियों को 4.38 लाख रुपये मिलेंगे।दशमोत्तर में अन्य पिछड़ा वर्ग के 1646 विद्यार्थियों के लिए 54.1494 लाख, अनुसूचित जाति के 310 के लिए 9.393 लाख, अल्पसंख्यक वर्ग के 250 के लिए 8.24692 लाख और सामान्य वर्ग के 154 विद्यार्थियों के लिए 4.6662 लाख रुपये निर्धारित हैं।कुल लाभार्थियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के 3729, अनुसूचित जाति के 707, अल्पसंख्यक वर्ग के 543 और सामान्य वर्ग के 300 विद्यार्थी शामिल हैं।धनराशि डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजी गई। कार्यक्रम में सीडीओ राजेश कुमार सिंह, डीआईओएस हरिश्चंद्र नाथ, जीआईसी उपप्रधानाचार्य महेंद्र प्रसाद और समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय मौजूद रहे।