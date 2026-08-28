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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Saryu water level in Bhagalpur drops to 21 cm below the danger mark.

Deoria News: भागलपुर में खतरे के निशान से 21 सेमी नीचे पहुंचा सरयू का जलस्तर

Fri, 28 Aug 2026 11:08 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:08 PM IST
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Saryu water level in Bhagalpur drops to 21 cm below the danger mark.
भागलपुर में कम होता सरयू का जलस्तर
भागलपुर। सरयू नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। नदी तुर्तिपार में खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर नीचे चली गई है। बीते 24 घंटे में ही जलस्तर में 14 सेंटीमीटर की कमी आई है। इससे बाढ़ का खतरा फिलहाल टलता दिख रहा है।
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केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, तुर्तीपार गेज पर शुक्रवार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 63.80 मीटर रिकार्ड किया गया। नदी के जलस्तर में एक सेमी तो कभी आधा सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से कमी आ रही है। यहां नदी का खतरा बिंदु 64.01 मीटर है। नदी लाल निशान से 21 सेमी नीचे बह रही है। जबकि पिछले सप्ताह जलस्तर खतरे का बिंदु 50 सेमी ऊपर पहुंच गया था। नदी का पानी ऊपरी इलाकों से तेजी से निकल रहा है। बांधों पर दबाव भी लगभग खत्म हो चुका है। बाढ़ खंड डिवीजन के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार ने बताया कि नदी का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। फिर भी बांधों की निगरानी कराई जा रही है।
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