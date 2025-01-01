Deoria News: भागलपुर में खतरे के निशान से 62 सेमी ऊपर पहुंची सरयू

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आयोग ने अगले 24 घंटे जलस्तर में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। नदी का पानी अब ऊपरी इलाकों की ओर बढ़ने लगा है।

सरयू के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अफसरों ने सतर्कता बढ़ा दी है। सोमवार की देर रात छित्तूपुर, देवसिया बांध का बाढ़ खंड के अवर अभियंता विवेक कुमार ने निरीक्षण किया। विज्ञापन

बाढ़ चौकी पर मौजूद कर्मचारियों को जलस्तर और बांधों की निगरानी करने के निर्देश दिए।

बाढ़ विभाग के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार ने बताया कि सतर्कता बढ़ा दी गई है। संवाद आयोग ने अगले 24 घंटे जलस्तर में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। नदी का पानी अब ऊपरी इलाकों की ओर बढ़ने लगा है।सरयू के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अफसरों ने सतर्कता बढ़ा दी है। सोमवार की देर रात छित्तूपुर, देवसिया बांध का बाढ़ खंड के अवर अभियंता विवेक कुमार ने निरीक्षण किया।बाढ़ चौकी पर मौजूद कर्मचारियों को जलस्तर और बांधों की निगरानी करने के निर्देश दिए।बाढ़ विभाग के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार ने बताया कि सतर्कता बढ़ा दी गई है। संवाद

भागलपुर। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। तुर्तीपार गेज पर नदी का जलस्तर मंगलवार की शाम चार बजे 64.63 मीटर दर्ज किया गया जो खतरे के निशान से 62 सेमी ऊपर है।