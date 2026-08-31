फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Saryu is rising by one cm every hour

Deoria News: हर घंटे एक सेमी बढ़ रही सरयू

Mon, 31 Aug 2026 11:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 31 Aug 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Saryu is rising by one cm every hour
भागलपुर में खेतों में फैलता सरयू का पानी
भागलपुर। नेपाल में हो रही भारी बारिश और शारदा बैराज से साढ़े तीन लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से सरयू नदी में लगातार दूसरे दिन भी बढ़त जारी रही।
विज्ञापन

नदी इस साल दूसरी बार तुर्तिपार गेज पर खतरा के निशान को पार कर गई। शाम को नदी खतरे के निशान से एक सेमी ऊपर बह रही थी। हालांकि, शनिवार को नदी खतरे के निशान से 30 सेमी नीचे चली गई थी। पहुंच गया था।नदी हर घंटे एक सेंटीमीटर बढ़ रही है। नदी के इस उतार-चढ़ाव से तटवर्ती लोगों को बाढ़ चिंताफिर सताने लगी है। केंद्रीय जल आयोग ने अगले 24 घंटे में जलस्तर में वृद्धि की आशंका जताई है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगा है।

केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के अनुसार, मीटर गेज पर शाम चार बजे नदी का जलस्तर 64.02 मीटर रिकाॅर्ड किया गया, जो खतरे के निशान 64.01 मीटर से एक सेमी ऊपर है। वहीं रविवार की शाम 4 बजे नदी का जलस्तर 63.80 मीटर रिकाॅर्ड किया गया था। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 22 सेमी की बढ़ोतरी हुई है। संवाद बरहज के एसडीएम शशीकांत मणि ने बताया कि नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सभी बाढ़ चौकियों पर तहसील कर्मचारियों को मौजूद रहने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed