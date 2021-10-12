Deoria News: डिजिटल उपस्थिति में लापरवाही पर 12 विद्यालयों को नोटिस जारी

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डिजिटल उपस्थिति दर्ज न करने वाले विद्यालयों में बभनियांव (कंपोजिट), चकरा बोधा, चक्र उपाध्याय, धरमेर, ढिगड़ा जुनेबी, हरखपुरा, हटवा टोला, परसिया अली, पिपरा बेनी, पिपरा रामधर, रेवली तथा तेलिया शुक्ला शामिल हैं।खंड शिक्षा अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि डिजिटल उपस्थिति के संबंध में पहले भी विद्यालयों को चेतावनी दी गई है।भविष्य की समीक्षा में पुनः निर्देशों का अनुपालन न मिलने पर नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई हेतु आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया को प्रेषित की जाएगी।खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों से शासन एवं विभागीय निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालय में छात्र-छात्राओं की डिजिटल उपस्थिति का नियमित एवं समयबद्ध अंकन करने का निर्देश दिया है।