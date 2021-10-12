Deoria News: साइबर ठगी में गंवाए रुपये वापस कराए

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बलुआ अफगान के राकेश साहनी ने 28 अगस्त को भटनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ 40 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

साइबर प्रभारी कमलेश कुमार ने बताया कि राकेश साहनी के खाते से ठगी कर 40 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। इसमें से 20 हजार रुपये वापस करा दिए गए हैं। संवाद

घांटी बाजार। साइबर ठगी के शिकार राकेश साहनी के खाते में भटनी पुलिस की साइबर टीम ने 20 हजार रुपये वापस करा दिए। शेष 20 हजार रुपये की धनराशि वापस कराने की प्रक्रिया जारी है।