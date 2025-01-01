रामेश्वर तिवारी हत्याकांड : देर रात मुठभेड़ में आरोपी घायल, गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 05 Oct 2026 01:00 AM IST
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लार। आरएसएस कार्यकर्ता रामेश्वर तिवारी हत्याकांड में नामजद आरोपी दीपक तिवारी की शनिवार देर रात करीब दो बजे पुलिस से मुठभेड़ हो गई। लार थाना क्षेत्र के सुतावर मोड़ पर हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दीपक के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो खोखे और एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार, सुतावर मोड़ पर संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया।
पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। पीछा करने पर उसने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई।
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पुलिस घायल आरोपी को सीएचसी लार ले गई। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। वहां पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान भीखम छपरा निवासी दीपक तिवारी के रूप में हुई है। वह रामेश्वर तिवारी की हत्या के मामले में नामजद आरोपी है और उसके खिलाफ लार थाने में प्राथमिकी दर्ज है। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी अभिजीत आर. शंकर, एएसपी दक्षिणी सुनील सिंह और सीओ गौरव सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली।
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पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो खोखे और एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार, सुतावर मोड़ पर संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया।
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पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। पीछा करने पर उसने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई।
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पुलिस घायल आरोपी को सीएचसी लार ले गई। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। वहां पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान भीखम छपरा निवासी दीपक तिवारी के रूप में हुई है। वह रामेश्वर तिवारी की हत्या के मामले में नामजद आरोपी है और उसके खिलाफ लार थाने में प्राथमिकी दर्ज है। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी अभिजीत आर. शंकर, एएसपी दक्षिणी सुनील सिंह और सीओ गौरव सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली।