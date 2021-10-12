Deoria News: माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के जिलाध्यक्ष बने राजन कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 05 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
देवरिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ जनपद की प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक रविवार को रुद्रपुर रोड स्थित एक उत्सव स्थल में हुई। इसमें जिला कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन किया गया। साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया।
इस दौरान राजन कुमार पांडेय को सर्वसम्मति से पुनः जिलाध्यक्ष चुना गया। अवनीश श्रीवास्तव को जिलामंत्री, मंजीत बहादुर सिंह को कोषाध्यक्ष तथा अभिषेक तिवारी को आय-व्यय निरीक्षक चुना गया।
नई कार्यकारिणी में विजेंद्र तिवारी, नीतू श्रीवास्तव, शकील वारसी, घनश्याम यादव, नीरज श्रीवास्तव, राजेश सिंह, सुनील वर्मा, सिद्धेश्वर पाठक, विजय कुमार और विष्णुपति तिवारी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है।
विज्ञापन
जगन्नाथ यादव, कृष्ण मोहन, सच्चिदानंद राणा, आनंद यादव और संतोष कुमार सिंह को जिला उपमंत्री चुना गया। विनोद पांडेय, गब्बर सिंह, रितेश बरनवाल, कृष्ण कुमार प्रजापति, नीरज पांडेय व संजय पासवान को जिला संयुक्त मंत्री, शैलेश पटेल, संत कुमार गुप्ता, आदर्श त्रिपाठी व केश्वर प्रताप यादव को जिला संगठन मंत्री चुना गया।
विज्ञापन
इस दौरान राजन कुमार पांडेय को सर्वसम्मति से पुनः जिलाध्यक्ष चुना गया। अवनीश श्रीवास्तव को जिलामंत्री, मंजीत बहादुर सिंह को कोषाध्यक्ष तथा अभिषेक तिवारी को आय-व्यय निरीक्षक चुना गया।
विज्ञापन
नई कार्यकारिणी में विजेंद्र तिवारी, नीतू श्रीवास्तव, शकील वारसी, घनश्याम यादव, नीरज श्रीवास्तव, राजेश सिंह, सुनील वर्मा, सिद्धेश्वर पाठक, विजय कुमार और विष्णुपति तिवारी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है।
विज्ञापन
जगन्नाथ यादव, कृष्ण मोहन, सच्चिदानंद राणा, आनंद यादव और संतोष कुमार सिंह को जिला उपमंत्री चुना गया। विनोद पांडेय, गब्बर सिंह, रितेश बरनवाल, कृष्ण कुमार प्रजापति, नीरज पांडेय व संजय पासवान को जिला संयुक्त मंत्री, शैलेश पटेल, संत कुमार गुप्ता, आदर्श त्रिपाठी व केश्वर प्रताप यादव को जिला संगठन मंत्री चुना गया।