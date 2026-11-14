Deoria News: विवाहिता की मौत के मामले में गिरफ्तारी न होने पर प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 14 Nov 2026 12:09 AM IST
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देवरिया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में विवाहिता शीतल जायसवाल की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजन का आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा। परिजन ने दोपहर करीब 12 बजे सुभाष चौक पर प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
आरोप लगाया कि घटना के 11 दिन बाद भी पुलिस सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। अन्य नामजद आरोपी घूम रहे हैं और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
गौरी बाजार के वार्ड नंबर पांच स्थित धर्मशाला बाजार निवासी हरी जायसवाल ने बताया कि उनकी बेटी शीतल जायसवाल की दो नवंबर को ससुराल में मौत हो गई थी। उन्होंने ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई एक गिरफ्तारी तक सिमटकर रह गई है।
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प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर सीओ िसटी संजय कुमार रेड्डी और मौके पर पहुंचे। परिजन को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजन ने एसपी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा की मांग की।
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आरोप लगाया कि घटना के 11 दिन बाद भी पुलिस सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। अन्य नामजद आरोपी घूम रहे हैं और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
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गौरी बाजार के वार्ड नंबर पांच स्थित धर्मशाला बाजार निवासी हरी जायसवाल ने बताया कि उनकी बेटी शीतल जायसवाल की दो नवंबर को ससुराल में मौत हो गई थी। उन्होंने ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई एक गिरफ्तारी तक सिमटकर रह गई है।
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प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर सीओ िसटी संजय कुमार रेड्डी और मौके पर पहुंचे। परिजन को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजन ने एसपी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा की मांग की।