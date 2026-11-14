Deoria News: महिला अधिवक्ता के खिलाफ नारेबाजी करने वालों का वकीलों ने किया विरोध

विज्ञापन

मौके पर पुलिस के पहुंचने पर नारेबाजी कर रहे लोग हट गए। बार संघ ने तहसील में नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।कोरवा गांव निवासी वीना शर्मा तहसील में अधिवक्ता हैं। एक सप्ताह पूर्व महिला वकील की शिकायती पत्र पर पुलिस ने गांव के 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके विरोध में गांव वाले तहसील पहुंच कर नारेबाजी करने लगे। मौके पर अन्य वकीलों ने विरोध जताया। वकीलों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।एसडीएम ने दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया। वकीलों ने कहा कि बिना प्रशासन की अनुमति के लोग तहसील में आकर नारेबाजी करने लगे।इससे काम काज प्रभावित हुआ। इस बावत एसडीएम राजकुमार गुप्त ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।