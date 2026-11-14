Deoria News: ट्रेन के इंजन पर रील बनाती युवती का वीडियो वायरल

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वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ हरकत में आ गया है। आरपीएफ ने मामले का संज्ञान लेते हुए युवती की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नही करती है।वायरल वीडियो में युवती ट्रेन के इंजन और रेलवे ट्रैक पर रील बनाती दिखाई दे रही है।रेलवे परिसर में इस तरह की गतिविधियों को सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर माना जाता है। ट्रेन के इंजन और रेलवे ट्रैक के आसपास बिना अनुमति पहुंचना न केवल रेलवे नियमों के विरुद्ध हो सकता है, बल्कि इससे संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा के साथ रेल परिचालन पर भी खतरा पैदा हो सकता है। आरपीएफ निरीक्षक डीके राय ने बताया कि वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच की जा रही है।