Deoria News: धमकी भरे संदेश भेजने के आरोप में नामजद रिपोर्ट दर्ज

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पुलिस ने गुठनी निवासी अनिशा राय और एक अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

भटनी। क्षेत्र की एक महिला को व्हाट्सएप पर धमकी देने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को एक नामजद और अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी बिहार के सिवान जिले के गुठनी का रहना वाला है। भटनी थाना क्षेत्र के जगरनाथ छपरा गांव निवासी निशा राय ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुछ दिनों से उनके मोबाइल पर अलग-अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और धमकी भरे संदेश आ रहे हैं। उन्होंने सिवान जिले के गुठनी निवासी एक परिचित पर धमकी देने का आरोप लगाया है।