फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Polling parties have reached the booths; voting will take place today.

Deoria News: पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंचीं, आज होगा मतदान

Fri, 23 Oct 2026 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 23 Oct 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Polling parties have reached the booths; voting will take place today.
देवरिया। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार को जिले के 16 मतदान केंद्रों पर सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर से मतदान पार्टियों को रवाना किया गया।
विज्ञापन

डीएम ने रवाना होने के स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एक-एक पटल पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी मतदाता सूची प्राप्त करने के बाद उसका अध्ययन कर लें तथा सूची का मिलान कर लें। उपलब्ध कराए गए सभी अभिलेखों एवं प्रपत्रों की भी जांच कर लें। यदि मिलान के दौरान कोई आवश्यक प्रपत्र छूटा हुआ या अनुपलब्ध पाया जाता है तो उसे प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन

डीएम ने ये भी निर्देश दिए कि सभी मतदान पार्टियां अपने निर्धारित गंतव्य स्थल पर समय से पूर्व पहुंचें और मतदान से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर लें। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन प्रेम नारायण सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

गोरखपुर भेजी जाएंगी मतपेटियां : मतदान के बाद सीलबंद मतपेटिकाओं और निर्वाचन सामग्री के संग्रहण और उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने की व्यवस्था तय कर दी गई है।

इस संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम नारायण सिंह की तरफ से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सूचना जारी की गई है।
मतदान संपन्न होने के बाद अपराह्न चार बजे से सीलबंद मतपेटिकाओं और निर्वाचन सामग्री का संग्रहण कलेक्ट्रेट परिसर, देवरिया में किया जाएगा। रात करीब आठ बजे सीलबंद मतपेटिकाओं को गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित वाणिज्य संकाय भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल पर भेजा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed