Deoria News: पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, दो घायल

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खुखुंदू थाना क्षेत्र के बालेपुर कला गांव निवासी राजा खान (27) रविवार को मठिया पठान गांव निवासी अमजद खान (25) के साथ किसी काम से सलेमपुर आया था। काम निपटाने के बाद दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे। तकिया गांव के पास सामने से आ रही बेकाबू पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। संवाद

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सलेमपुर। बेकाबू पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दो युवक घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों ने सीएचसी भिजवाया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।