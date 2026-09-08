Deoria News: कपड़े की दुकान में चोरी का आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 08 Sep 2026 12:21 AM IST
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सलेमपुर। गांधी चौक के पास कपड़े की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने चोरी के आरोप में कस्बे के हरैया लाला वार्ड निवासी युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का लैपटॉप, मोबाइल और 550 रुपये नकद बरामद किए। आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार युवक की पहचान हरैया लाला वार्ड नंबर पांच निवासी कमलदीप प्रजापति (24) के रूप में हुई। कस्बे के वार्ड नंबर छह गांधी चौक के पास मेराज अब्दुल्ला की साड़ी और सूट की दुकान है। शनिवार की रात करीब 2:30 बजे एक युवक दुकान के बगल से अंदर घुस गया। वह दुकान में रखा लैपटॉप, मोबाइल और करीब छह हजार रुपये लेकर भाग गया। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। इसी दौरान भाटपार टैक्सी स्टैंड के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पीठ पर बैग टांगे एक युवक दिखाई दिया। फुटेज में मिले हुलिए का मिलान चोरी की घटना में सामने आए युवक से किया गया। शक के आधार पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर बैग की तलाशी ली। इसमें चोरी किया गया लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुआ। नकदी की तलाशी में उसके पास 550 रुपये मिले।
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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार युवक की पहचान हरैया लाला वार्ड नंबर पांच निवासी कमलदीप प्रजापति (24) के रूप में हुई। कस्बे के वार्ड नंबर छह गांधी चौक के पास मेराज अब्दुल्ला की साड़ी और सूट की दुकान है। शनिवार की रात करीब 2:30 बजे एक युवक दुकान के बगल से अंदर घुस गया। वह दुकान में रखा लैपटॉप, मोबाइल और करीब छह हजार रुपये लेकर भाग गया। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
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दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। इसी दौरान भाटपार टैक्सी स्टैंड के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पीठ पर बैग टांगे एक युवक दिखाई दिया। फुटेज में मिले हुलिए का मिलान चोरी की घटना में सामने आए युवक से किया गया। शक के आधार पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर बैग की तलाशी ली। इसमें चोरी किया गया लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुआ। नकदी की तलाशी में उसके पास 550 रुपये मिले।
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