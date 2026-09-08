Deoria News: अखाड़े में पहलवानों ने दिखाए दांवपेच

विज्ञापन



दंगल में विभिन्न स्थानों से पहुंचे पहलवानों ने अपने पारंपरिक दांवपेंच का प्रदर्शन किया। किसी ने अपनी ताकत के बल पर प्रतिदंद्वी को चित करने का प्रयास किया तो किसी ने फुर्ती और कुशल तकनीक से मुकाबले में बढ़त बनाई। अखाड़े में पहलवानों की जोर आजमाइश शुरू होते ही तालियों और उत्साह से पूरा परिसर गूंज उठा। विज्ञापन

प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सपा नेता अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह, भाजपा नेता अभय मणि त्रिपाठी और पूर्व विधायक सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी मौजूद रहे। दंगल में विभिन्न स्थानों से पहुंचे पहलवानों ने अपने पारंपरिक दांवपेंच का प्रदर्शन किया। किसी ने अपनी ताकत के बल पर प्रतिदंद्वी को चित करने का प्रयास किया तो किसी ने फुर्ती और कुशल तकनीक से मुकाबले में बढ़त बनाई। अखाड़े में पहलवानों की जोर आजमाइश शुरू होते ही तालियों और उत्साह से पूरा परिसर गूंज उठा।प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सपा नेता अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह, भाजपा नेता अभय मणि त्रिपाठी और पूर्व विधायक सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी मौजूद रहे।

विज्ञापन

विज्ञापन

बैतालपुर। ब्लॉक के ग्राम पंचायत धतूराखास स्थित प्राचीन ब्रह्म मंदिर परिसर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मूर्ति विसर्जन के दौरान पारंपरिक कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। अखाड़े में उतरे दूरदराज से आए पहलवानों ने एक-दूसरे को पटखनी देने के लिए दमखम लगाया। पहलवानों के रोमांचक मुकाबलों ने दर्शकों को खूब उत्साहित किया।