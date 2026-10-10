Deoria News: मोबाइल पर उपलब्ध होंगे मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड

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उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और टीकाकरण से वंचित बच्चों की पहचान करने के निर्देश दिए।

विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि ई-श्रुति और नेक्स्टजेन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। डीएम ने टीकाकरण से छूटे बच्चों की पहचान कर उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराने को कहा। संवाद

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देवरिया। मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड मोबाइल पर उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की वर्चुअल बैठक में डीएम मधुसूदन हुल्गी ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की।