Deoria News: मारपीट में पांच पर रिपोर्ट दर्ज का करने का आदेश

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छह अक्तूबर को एसीजेएम प्रफुल्ल उपाध्याय ने थानाध्यक्ष को सात दिन के भीतर प्राथमिकी दर्ज कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

गांव निवासी अरविंद श्रीवास्तव का आरोप है कि 28 अप्रैल को गृहप्रवेश के लिए रास्ता ठीक कराने के दौरान पुरानी रंजिश में प्रमोद सिंह समेत पांच लोगों ने लाठी-डंडे, हॉकी और लोहे की रॉड से हमला किया। बचाव में पहुंचे उनके तीन भतीजे भी घायल हो गए थे। संवाद

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देवरिया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के परासखाड़ गांव में घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने पांच लोगों पपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।