Deoria News: कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ली शपथ
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 22 Oct 2026 11:48 PM IST
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देवरिया। जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्य कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुआ। इसमें अध्यक्ष बृजबांके तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित नारायण पांडेय और मंत्री शिवानंद त्रिपाठी समेत पदाधिकारियों ने शपथ ली।
कार्यक्रम में डीएम मधुसूदन हुल्गी मुख्य अतिथि रहे, जबकि जिला पंचायत प्रशासक गिरीश चंद्र तिवारी और सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी समारोह के अध्यक्ष रहे। एसपी अभिजित आर शंकर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।
समारोह में कनिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र पांडेय, अवनीश सिंह, द्वितीय कनिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय, संयुक्त सचिव प्रशासन मनीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव प्रकाशन अखिलेश उपाध्याय आदि ने शपथ ली। ठ
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कार्यक्रम में डीएम मधुसूदन हुल्गी मुख्य अतिथि रहे, जबकि जिला पंचायत प्रशासक गिरीश चंद्र तिवारी और सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी समारोह के अध्यक्ष रहे। एसपी अभिजित आर शंकर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।
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समारोह में कनिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र पांडेय, अवनीश सिंह, द्वितीय कनिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय, संयुक्त सचिव प्रशासन मनीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव प्रकाशन अखिलेश उपाध्याय आदि ने शपथ ली। ठ
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