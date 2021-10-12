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राणा क्रिकेट क्लब के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी नीना थापा क्रिकेट अकादमी की टीम ने निर्धारित 30 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। प्रतीक कुमार ने नाबाद 109, अर्नव निषाद ने 83 और आर्यन यादव ने 27 रन बनाए। राणा क्रिकेट क्लब के अमन पटेल और आदित्य कुशवाहा ने दो-दो विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी राणा क्रिकेट क्लब की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 112 रन ही बना सकी। आकाश गुप्ता ने 30 और अभि जायसवाल ने 15 रन बनाए। महबूब अंसारी ने तीन और रहमान अंसारी ने दो विकेट लिए। राधेश्याम शुक्ल ने अर्नव निषाद को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया।कोच नीरज वाजपेयी ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को सुबह नौ बजे रवींद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में देवरिया क्रिकेट क्लब और नीना थापा क्रिकेट अकादमी के बीच खेला जाएगा। इस दौरान अतुल वर्मा, अभिषेक रावत, आशिफ अली, राहुल तिवारी, विनय गुप्ता, राहुल सिंह आदि मौजूद रहे।