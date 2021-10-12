Deoria News: पथरहट में 2200 मतदाताओं के नाम सूची से गायब

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विधायक ने बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं के फार्म भरवाकर नाम जुड़वाने के निर्देश दिए। पाननकुंडा के बूथ संख्या 87 से 94 तक भी सूची की जांच की गई।

सुपरवाइजर दिनेश यादव ने बताया कि छूटे हुए और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। संवाद

गौरी बाजार। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नाम गायब मिलने की शिकायत पर सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने शनिवार को पथरहट और पाननकुंडा के बूथों का निरीक्षण किया। पथरहट में पुरानी सूची के मुकाबले 2200 मतदाताओं के नाम कम मिले। ग्रामीण संतोष सिंह और सतीश सिंह ने विधायक से नाम कटने की शिकायत की।