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Deoria News: मिट्टी गिराने के विवाद में मां-बेटे और बेटी को पीटा

Fri, 23 Oct 2026 12:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 23 Oct 2026 12:12 AM IST
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Mother, son, and daughter beaten in dispute over dumping of soil
देवरिया। लार थाना क्षेत्र के धरहरा गांव में जमीन पर मिट्टी गिराने को लेकर हुए विवाद में मां-बेटे और बेटी की पिटाई कर दी गई। मामले में नितेश यादव की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि 20 अक्तूबर की शाम पड़ोसियों ने गाली-गलौज के बाद लाठी-डंडों और लात-घूंसों से मारपीट की तथा जान-माल की धमकी दी। उपनिरीक्षक संजीव कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। थाना प्रभारी निर्भय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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