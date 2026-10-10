Deoria News: बेटी की फीस जमा करने जा रही मां को ट्रक ने रौंदा, मौत

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हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा मगर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर ले गई, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।बरहज थाना क्षेत्र के पैना गांव निवासी रीना चौहान (27) पत्नी कृष्णानंद चौहान सुबह करीब नौ बजे पांच वर्षीय बेटी आकृति के स्कूल फीस जमा करने स्कूटी से बरठा चौराहे स्थित एक निजी विद्यालय जा रही थीं। बरठा-बरेजी मार्ग पर ज्ञान छपरा गांव के पास बरहज की तरफ से आ रहे ट्रक ने पीछे से उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ बरहज रंजना सचान ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।