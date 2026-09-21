Deoria News: मां-बेटी को ईंट पत्थर से मारा
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 21 Sep 2026 12:16 AM IST
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खुखुंदू। रुपई गांव में कमरा खाली करने की बात पर दो संगे भाइयों के परिवार में गाली-गलौज होने लगा। मामला देखते-देखते मारपीट तक पहुंच गया। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने ईंट-पत्थर से प्रहार कर मां-बेटी को जख्मी कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायती पत्र पर दो सगे भाइयों पर प्राथमिकी दर्ज की है। रुपई गांव निवासी अजय विश्वकर्मा और अनिल विश्वकर्मा सगे भाई है। आरोप है कि अनिल के बेटे अजय की पत्नी अनीता देवी से कमरा खाली कराने की बात पर उलझ गए।
पुलिस का कहना है कि कुछ ही देर में अनिल पक्ष उग्र हो गया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान ईंट-पत्थर चलने से अनीता देवी और उनकी बेटी आकांक्षा कुमारी घायल हो गई। पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी इधर-उधर भाग निकले। संवाद
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पुलिस का कहना है कि कुछ ही देर में अनिल पक्ष उग्र हो गया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान ईंट-पत्थर चलने से अनीता देवी और उनकी बेटी आकांक्षा कुमारी घायल हो गई। पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी इधर-उधर भाग निकले। संवाद
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