Deoria News: झमाझम बारिश से लुढ़का पार

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बुधवार की देर रात कंचनपुर से तरकुलवा के बीच अच्छी बारिश हुई। इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह से बूंदाबांदी शुरू हो गई। पूरे दिन कभी फुहार तो कभी तेज बारिश होती रही। देसही देवरिया में पूरे दिन बारिश हुई।किसानों ने बताया कि फसल को इस समय बारिश की सख्त जरूरत थी। तरकुलवा में भी बुधवार शाम से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। क्षेत्रीय किसानों ने इसे फसलों के लिए अमृत समान बताया। उनका कहना है कि समय पर हुई इस बारिश से धान की पैदावार अच्छी होगी।कृषि वैज्ञानिक डॉ. मांधाता सिंह ने कहा कि सितंबर के अंत में हुई वर्षा किसानों के लिए लाभदायक है। इससे धान की अच्छी पैदावार होगी और बालियों में अच्छे दाने बनेंगे। यह जाड़े की सब्जियों और रबी की फसलों की बोआई के लिए भी उपयोगी है। संवाद