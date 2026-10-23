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Deoria News: दो विद्यालयों में कम मिली छात्र उपस्थिति

Fri, 23 Oct 2026 12:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 23 Oct 2026 12:14 AM IST
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Low student attendance observed in two schools
देवरिया। परिषदीय विद्यालयों में छात्र उपस्थिति और शिक्षण व्यवस्था की हकीकत परखने निकले बीएसए डॉ. राम जियावन मौर्य को दो विद्यालयों में नामांकन के सापेक्ष कम बच्चे मिले।
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इस पर बीएसए ने प्रधानाध्यापकों को फटकार लगाते हुए उपस्थिति बढ़ाने और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। वहीं, बेहतर व्यवस्था मिलने पर एक विद्यालय की सराहना की।
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निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय पिपरपाती में 87 में से 26 और कंपोजिट विद्यालय बड़हरा में 174 में से 76 बच्चे उपस्थित मिले। बीएसए ने अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। पिपरपाती के आंगनवाड़ी केंद्र पर एक भी बच्चा नहीं मिला।
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इसके बाद कंपोजिट विद्यालय पगरा में 142 में से 100 बच्चे उपस्थित मिले। सभी गणवेश में थे और डिजिटल उपस्थिति भी दर्ज थी। व्यवस्थित कक्षाओं और बेहतर शिक्षण व्यवस्था पर बीएसए ने प्रधानाध्यापिका उर्मिला दीक्षित की सराहना की। संवाद
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