Deoria News: दो विद्यालयों में कम मिली छात्र उपस्थिति

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इस पर बीएसए ने प्रधानाध्यापकों को फटकार लगाते हुए उपस्थिति बढ़ाने और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। वहीं, बेहतर व्यवस्था मिलने पर एक विद्यालय की सराहना की।निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय पिपरपाती में 87 में से 26 और कंपोजिट विद्यालय बड़हरा में 174 में से 76 बच्चे उपस्थित मिले। बीएसए ने अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। पिपरपाती के आंगनवाड़ी केंद्र पर एक भी बच्चा नहीं मिला।इसके बाद कंपोजिट विद्यालय पगरा में 142 में से 100 बच्चे उपस्थित मिले। सभी गणवेश में थे और डिजिटल उपस्थिति भी दर्ज थी। व्यवस्थित कक्षाओं और बेहतर शिक्षण व्यवस्था पर बीएसए ने प्रधानाध्यापिका उर्मिला दीक्षित की सराहना की। संवाद